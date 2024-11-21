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Артистка Марина Федункив впервые стала мамой: пол и имя ребенка
Жизнь и общество

Сегодня, 13:15

1 мин.

53-летняя Марина Федункив впервые стала мамой

Мария Задорожная
Автор
Марина Федункив
Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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53-летняя комедийная артистка Марина Федункив впервые стала мамой.

«Счастливое событие произошло еще в октябре. Сейчас Марина наслаждается всеми радостями своего нового статуса», — сообщил «СтарХиту» близкий друг актрисы. Он добавил, что пол ребенка пока остается в секрете.

Примечательно, но артистка долгое время скрывала беременность. Она не подтверждала и не опровергала свое интересное положение.

Ранее в комментарии для издания она пошутила, что на съемочной площадке могла сказать что угодно, и, возможно, ее просто неправильно поняли. Позднее, во время съемок у Павла Воли, она все же призналась, что было бы неплохо пожелать ей детей, однако отметила, что опасается «испортить» династию своего супруга.

Марина Федункив в 2021 году вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который младше нее на 13 лет. Бывшая участница КВН призналась, что ее супруг желает, чтобы она уделяла меньше времени работе и даже предложил ей рассмотреть возможность полного отказа от карьеры.

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