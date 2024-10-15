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Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка

Мария Задорожная
Автор
Фото соцсети
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28-летняя Хейли Джейд Мазерс раскрыла пол будущего малыша. В эфире своего подкаста Just A Little Shady дочь известного рэпера Эминема заявила, что у нее будет сын.

Хейли устроила гендер-пати прямо во время трансляции. Девушка и ее супруг Эван лопнули воздушный шар золотого цвета, внутри которого оказалось голубое конфетти.

«Это мальчик! Он будет ездить со мной на охоту и играть в гольф!» — эмоционально сказал будущий отец.

«Хорошо, играть в дартс он будет со мной», — поделилась мыслями Хейли.

Напомним, что буквально неделю назад Эминем рассказал о беременности дочери. В новом клипе он показал, как едва не расплакался, когда узнал, что станет дедушкой.

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