Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка

Читайте нас в

28-летняя Хейли Джейд Мазерс раскрыла пол будущего малыша. В эфире своего подкаста Just A Little Shady дочь известного рэпера Эминема заявила, что у нее будет сын.

Хейли устроила гендер-пати прямо во время трансляции. Девушка и ее супруг Эван лопнули воздушный шар золотого цвета, внутри которого оказалось голубое конфетти.

«Это мальчик! Он будет ездить со мной на охоту и играть в гольф!» — эмоционально сказал будущий отец.

«Хорошо, играть в дартс он будет со мной», — поделилась мыслями Хейли.

Напомним, что буквально неделю назад Эминем рассказал о беременности дочери. В новом клипе он показал, как едва не расплакался, когда узнал, что станет дедушкой.