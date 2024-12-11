Беременная Меган Фокс рассталась с женихом

38-летняя американская актриса и модель Меган Фокс рассталась со своим женихом, рэпером Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Об этом сообщает Page Six.

По словам анонимного источника, причиной разрыва стали переписки Бейкера с другими женщинами.

«Во время празднования Дня благодарения она заподозрила, что что-то не так, и решила заглянуть в его телефон. В итоге нашла сообщения от других девушек и осознала, что не может продолжать эти отношения», — рассказал собеседник издания.

В то же время источник из Daily Mail отметил, что Фокс больше не намерена давать Бейкеру шансы на восстановление их отношений. По его словам, ей надоело поведение жениха и то, как он относится к ней. Меган была уверена, что из-за беременности останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. На данный момент для Фокс самым важным является ее будущий ребенок, и она готова воспитывать его одна.

Кроме этого, инсайдеры сообщают, что звезда «Трансформеров» устала от их «детских» отношений, которые были полны «бесконечной драмы».