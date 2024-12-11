Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Беременная Меган Фокс рассталась с женихом
Жизнь и общество

Сегодня, 13:00

1 мин.

Беременная Меган Фокс рассталась с женихом

Мария Задорожная
Автор
Меган Фокс
Фото imago-images, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

38-летняя американская актриса и модель Меган Фокс рассталась со своим женихом, рэпером Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Об этом сообщает Page Six.

По словам анонимного источника, причиной разрыва стали переписки Бейкера с другими женщинами.

«Во время празднования Дня благодарения она заподозрила, что что-то не так, и решила заглянуть в его телефон. В итоге нашла сообщения от других девушек и осознала, что не может продолжать эти отношения», — рассказал собеседник издания.

В то же время источник из Daily Mail отметил, что Фокс больше не намерена давать Бейкеру шансы на восстановление их отношений. По его словам, ей надоело поведение жениха и то, как он относится к ней. Меган была уверена, что из-за беременности останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. На данный момент для Фокс самым важным является ее будущий ребенок, и она готова воспитывать его одна.

Кроме этого, инсайдеры сообщают, что звезда «Трансформеров» устала от их «детских» отношений, которые были полны «бесконечной драмы».

Меган Фокс станет мамой в&nbsp;четвертый раз. Меган Фокс станет мамой в четвертый раз
Новости холдинга
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Актеру Василию Ливанову провели операцию в Москве