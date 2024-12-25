Бейонсе отправляется в тур на фоне обвинений ее мужа Джей Зи

Певица Бейонсе вновь привлекла внимание общественности своим решением отправиться в новый тур на фоне серьезных обвинений против ее мужа, рэпера Джей Зи. Недавно стало известно, что Шон Картер (настоящее имя репера), обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, сообщает издание Daily Mail.

Согласно информации, источники близкие к Бейонсе сообщили, что она планирует анонсировать свой новый тур в течение следующих нескольких недель. Тур стартует в марте в Лос-Анджелесе. Певица, по словам инсайдера, столкнулась с нелегким периодом, однако она сосредоточена на подготовке к турне и ожидает успеха. Предыдущие планы по анонсу были отложены, но, тем не менее, Королева Би готовится выпустить новый альбом вместе с туром.

Согласно последним данным, в рамках тура Бейонсе также собирается выступить на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне. Тем не менее публика отреагировала на эту новость негативно. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство, считая, что Бейонсе не следует продолжать свою карьеру, пока она связана с Джей Зи.