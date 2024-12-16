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Бейонсе сменила фамилию после обвинений в адрес супруга
Жизнь и общество

Сегодня, 13:30

1 мин.

Бейонсе сменила фамилию после обвинений в адрес супруга

Мария Задорожная
Автор
Бейонсе
Фото Justin Sullivan
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Американская певица Бейонсе сменила фамилию после обвинений в адрес ее супруга, рэпера Шона Кори Картера, известного, как Джей-Зи. Об этом заявил Peopletalk.

Сообщается, что в статье Forbes, вышедшей после скандала с артистом, 43-летняя Королева Би, которую издание внесло в список самых влиятельных женщин года, подписана как Бейонсе Ноулз. Раньше ее официальное имя звучало, как Бейонсе Ноулз-Картер.

Поклонники уверены, что это начало изменений в карьере и имени певицы. Однако были и те, кто напомнил, что Бейонсе и раньше не всегда использовала двойную фамилию.

Ранее Джей-Зи обвинили в совершении сексуального преступления в отношении 13-летней девочки, которое якобы он совершил вместе со скандальным продюсером Пи Дидди в 2000 году. Позже рэпер заявил, что перед обвинениями адвокат жертвы связывался с его представителем для предложения сделки. Пока что никаких официальных доказательств вины музыканта нет.

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