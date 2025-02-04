Бейонсе высмеяли в сети из-за скандальной победы на «Грэмми»

Американскую певицу Бейонсе обвинили в нечестной победе на премии «Грэмми-2025». Пользователи сети нелестно отозвались об артистке под постами на официальной странице премии в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград престижной музыкальной премии «Грэмми». Бейонсе получила заветные статуэтки в трех номинациях, в том числе за лучший альбом в стиле кантри («Cowboy Carter»). Она стала первой темнокожей артисткой, которая выиграла в этой категории.

Однако многие поклонники церемонии удивились такому выбору жюри конкурса, они посчитали победу Королевы Би проплаченной. Еще одним поводом для гнева общественности стал и тот факт, что Бейонсе обошла Билли Айлиш в номинации «Лучший альбом года».

Множество пользователей соцсети написали, что певице отдали победу из-за денег и власти. Они назвали ее успехи неуважением ко всем кантри-музыкантам и заявили, что организаторы рухнули в их глазах.

Бейонсе считается самой титулованной исполнительницей в истории премии «Грэмми» с 2023 года. За свою карьеру Королева Би получила 35 статуэток.