Блейк Лайвли обвинила режиссера Джастина Бальдони в домогательствах

Блейк Лайвли обвинила режиссера и своего коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах. Адвокаты ответчика охарактеризовали эти обвинения как «позорные», сообщает издание Variety.

В жалобе, поданной в Департамент по гражданским правам Калифорнии, говорится о встрече, во время которой обсуждались претензии Лайвли и ее требования. Утверждается, что на данной встрече присутствовал также ее муж, Райан Рейнольдс.

Лайвли заявила, что Бальдони «импровизировал нежелательные поцелуи и делился своими сексуальными переживаниями, включая связи, для которых, по его словам, он не получил должного согласия». Кроме того, актриса утверждает, что продюсер Джейми Хит показывал ей видео своей обнаженной жены и наблюдал за ней в съемочном трейлере, когда она была топлес и смывала макияж с тела, игнорируя ее просьбы отвернуться. Лайвли также отметила, что Бальдони и Хит неоднократно входили в ее гримерку без предупреждения, когда она была без одежды или кормила грудью.

По словам Блейк, она потребовала от Бальдони не добавлять дополнительные сцены сексуального характера, оставив лишь те, которые были прописаны в сценарии. Согласно жалобе, дистрибьютор фильма, компания Sony Pictures, принял во внимание претензии актрисы.

Кроме того, юристы Лайвли обвинили Бальдони в «социальной манипуляции» и запустили кампанию по «уничтожению» его репутации. В интервью для The New York Times Лайвли выразила надежду, что ее судебный иск поможет разоблачить «зловещую тактику», направленную на причинение вреда тем, кто открыто говорит о неправомерном поведении, и защитит тех, кто может стать жертвой преследования.

Брайан Фридман, адвокат Бальдони и его продюсерской компании, считает, что Лайвли «отчаянно стремится исправить свою испорченную репутацию», которую она сама подорвала своими действиями и заявлениями во время кампании по продвижению фильма.