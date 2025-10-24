Видео
Брижит Бардо отреагировала на слухи о своей смерти
Жизнь и общество

24 октября, 13:05

1 мин.

Брижит Бардо отреагировала на слухи о своей смерти

Мария Задорожная
Автор
Фото Личный аккаунт Бриджит Бардо, соцсети

Французская актриса Брижит Бардо выступила с опровержением после слухов о своей смерти. Она опубликовала сообщение на своей странице в социальных сетях.

«Не знаю, кто запустил эту фейковую новость о моей кончине, но хочу заверить: со мной все хорошо, и я не собираюсь уходить на покой», — заявила 91-летняя артистка.

Слухи стали появляться в СМИ после поста блогера Акабабе, специализирующегося на новостях о знаменитостях, в котором он сообщил, что культовая актриса умерла.

Ранее сообщалось, что Брижит Бардо столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и уже три недели находится в больнице. В этом году актриса уже лежала в больнице: в апреле ее срочно госпитализировали из-за тяжелой дыхательной недостаточности.

Брижит Бардо.Биография Брижит Бардо: от балерины до секс-символа 50-х
