Брижит Бардо отреагировала на слухи о своей смерти

Французская актриса Брижит Бардо выступила с опровержением после слухов о своей смерти. Она опубликовала сообщение на своей странице в социальных сетях.

«Не знаю, кто запустил эту фейковую новость о моей кончине, но хочу заверить: со мной все хорошо, и я не собираюсь уходить на покой», — заявила 91-летняя артистка.

Слухи стали появляться в СМИ после поста блогера Акабабе, специализирующегося на новостях о знаменитостях, в котором он сообщил, что культовая актриса умерла.

Ранее сообщалось, что Брижит Бардо столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и уже три недели находится в больнице. В этом году актриса уже лежала в больнице: в апреле ее срочно госпитализировали из-за тяжелой дыхательной недостаточности.