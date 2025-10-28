BTS готовят масштабный камбэк с новым релизом после армии

Легендарная южнокорейская группа BTS начала подготовку к крупнейшему туру в карьере. Это станет первым полноправным турне коллектива с 2019 года — после него участники сделали паузу из-за прохождения обязательной военной службы, сообщает Bloomberg.

В то же время в Big Hit Music подчеркивают, что окончательные детали и масштаб гастролей еще обсуждаются и официально не подтверждены. Источники также говорят, что в последние месяцы группа активно работала над новым альбомом. Планируется, что пластинка выйдет в конце марта 2026 года и станет первым полноформатным релизом BTS за шесть лет.

BTS (аббревиатура от «Пуленепробиваемые бойскауты») — южнокорейский бойз-бэнд, дебютировавший в 2013 году под руководством Big Hit Entertainment. Фан-сообщество группы, известное как ARMY, одно из крупнейших в мире.