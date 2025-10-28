Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
BTS готовят масштабный камбэк с новым релизом после армии
Жизнь и общество

28 октября, 14:10

1 мин.

BTS готовят масштабный камбэк с новым релизом после армии

Мария Задорожная
Автор
BTS
Фото Aflo, Global Look Press

Легендарная южнокорейская группа BTS начала подготовку к крупнейшему туру в карьере. Это станет первым полноправным турне коллектива с 2019 года — после него участники сделали паузу из-за прохождения обязательной военной службы, сообщает Bloomberg.

В то же время в Big Hit Music подчеркивают, что окончательные детали и масштаб гастролей еще обсуждаются и официально не подтверждены. Источники также говорят, что в последние месяцы группа активно работала над новым альбомом. Планируется, что пластинка выйдет в конце марта 2026 года и станет первым полноформатным релизом BTS за шесть лет.

BTS (аббревиатура от «Пуленепробиваемые бойскауты») — южнокорейский бойз-бэнд, дебютировавший в 2013 году под руководством Big Hit Entertainment. Фан-сообщество группы, известное как ARMY, одно из крупнейших в мире.

Как одевается Тэхен.Сколько стоит одеваться, как Тэхен из BTS?

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Читайте далее
Умер Мухич из «Полицейского с Рублевки» — актер Роман Попов