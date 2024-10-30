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Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

1 мин.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались

Мария Задорожная
Автор
Зои Кравиц и Ченнинг Татум.
Фото Getty Images
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44-летний Ченнинг Татум и 35-летняя Зои Кравиц расстались после трех лет отношений. Об этом сообщило издание People со ссылкой на несколько источников, близких к знаменитой паре. По неизвестной причине возлюбленные разорвали помолвку. При этом представители Татума и Кравиц никак не прокомментировали новость.

Впервые о романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц заговорили летом 2021 года. Пара начала встречаться после совместной работы над фильмом «Подай знак», который стал для девушки режиссерским дебютом. В октябре 2023 года в СМИ появилась информация о возможной помолвке возлюбленных. Поводом для слухов стало появление Зои на вечеринке с обручальным кольцом.

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