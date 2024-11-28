Члены команды Пи Дидди обвинили его в побоях

Прокуроры заявляют, что Шон «Дидди» Комбс, который просит об освобождении под залог в 50 миллионов долларов, «применял физическую силу в отношении своего персонала». Такое заявление было сделано в письме окружному судье США Аруну Субраманьяну, который сейчас рассматривает вопрос о возможности освобождения музыкального магната после того, как ему уже дважды отказали разные судьи, сообщает издание People.

22 ноября Пи Дидди предстал перед федеральным судом в Манхэттене для слушания по делу об освобождении под залог. Его адвокаты предложили строгие условия, такие как круглосуточное наблюдение. Но правоохранители пытались воспрепятствовать его освобождению, утверждая, что Дидди якобы нарушал федеральные правила в тюрьме и пытался запугивать потенциальных свидетелей. В последнем письме, полученном редакцией издания, прокуроры подчеркнули серьезность обвинений, выдвинутых против Комбса. Они утверждают, что основатель Bad Boy Records на протяжении многих лет домогался и угрожал женщинам, приводя в пример случай, когда он якобы появился в доме одной из женщин и попытался выбить ей дверь молотком. Также в письме содержатся утверждения, что Комбс жестоко обращался со своими сотрудниками.

«Помимо своих романтических партнеров, обвиняемый также применял физическое насилие к членам своей команды. Бывшие сотрудники описывали ситуации, когда он угрожал убить их, бросал в них предметы, бил и толкал, а также наносил удары», — заявляют прокуроры.

Пи Дидди в настоящее время находится в тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине после предъявления ему в сентябре обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и пр. Он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.