У Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию

У 87-летней народной артистки СССР Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонии. Заболевания развились на фоне значительного увеличения веса — она набрала 30 килограммов, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у бабушки Стаса Пьехи наблюдаются проблемы с памятью и дезориентация, а из-за избыточного веса у нее случаются гипертонические кризы и повышается артериальное давление.

В настоящий момент Эдита Пьеха проживает в деревне Северная Самарка, расположенной под Санкт-Петербургом. Хотя она живет одна, за ней ухаживает специально нанятый персонал, сообщил Mash.

В репертуаре Эдиты Пьехи более 500 песен, среди которых такие известные композиции, как «Манжерок», «Город детства» и многие другие. В 1988 году эстрадная певица была удостоена звания народной артистки СССР.