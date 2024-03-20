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Что Никита Кологривый сделал в Новосибирске, за что его задержали
Жизнь и общество

20 марта, 14:52

1 мин.

Актер Никита Кологривый задержан в Новосибирске

Мария Маковей
Автор
Актер Никита Кологривый.
Никита Кологривый.
Фото Global Look Press
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Накануне 29-летний российский актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в лаунж-баре Новосибирска. Сейчас его задержала полиция. Как сообщает SHOT, артисту грозит административный арест до 15 суток за мелкое хулиганство.

По данным источника, в состоянии алкогольного опьянения Кологривый стал приставать к официантке и даже укусил ее за ногу, потому что девушка отказалась знакомиться. Затем на эмоциях артист пошел ругаться с другими гостями и охранниками, угрожал им, стягивал с себя вещи.

Сотрудники заведения пытались усмирить актера, но не вышло. Из лаунж-бара Кологривого вывели его друзья.

На следующее утро руководство бара пыталось связаться с менеджером артиста, чтобы получить извинения перед официанткой, но никаких извинений не последовало. Девушку отправили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса.

На данный момент Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Актер будет ждать там суда, который состоится завтра.

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