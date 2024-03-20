Актер Никита Кологривый задержан в Новосибирске

Накануне 29-летний российский актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в лаунж-баре Новосибирска. Сейчас его задержала полиция. Как сообщает SHOT, артисту грозит административный арест до 15 суток за мелкое хулиганство.

По данным источника, в состоянии алкогольного опьянения Кологривый стал приставать к официантке и даже укусил ее за ногу, потому что девушка отказалась знакомиться. Затем на эмоциях артист пошел ругаться с другими гостями и охранниками, угрожал им, стягивал с себя вещи.

Сотрудники заведения пытались усмирить актера, но не вышло. Из лаунж-бара Кологривого вывели его друзья.

На следующее утро руководство бара пыталось связаться с менеджером артиста, чтобы получить извинения перед официанткой, но никаких извинений не последовало. Девушку отправили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса.

На данный момент Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Актер будет ждать там суда, который состоится завтра.