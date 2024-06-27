Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Что случилось с Селин Дион: болезнь, почему завершила карьеру — фильм
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Певица Селин Дион рассказала о своей неизлечимой болезни, из-за которой ушла со сцены

Мария Маковей
Автор
Певица Селин Дион
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Канадская певица Селин Дион представила публике документальный фильм I am: Celine Dion. Оказывается, артистка 17 лет скрывала свой страшный диагноз — синдром скованности мышц. Она решилась подробно рассказать о недуге, который не дает ей выходить на сцену.

Синдром мышечной скованности — это состояние, при котором мышцы тела и живота увеличиваются в объеме и постепенно становятся напряженными. При этом мышцы рук и ног страдают в меньшей степени. Заболевание не лечится и может привести к инвалидности.

В фильме певица показала, насколько прогрессирует недуг. На видео Селин лежит на кушетке, кричит и плачет. Артистка не может контролировать свое тело и испытывает сильные боли.

«К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей повседневной жизни. Порой они вызывают трудности даже при ходьбе и не позволяют мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как раньше», — отметила певица.

Давать какие-либо прогнозы насчет возвращения на сцену артистка не спешит. Она продолжает упорно работать над своим восстановлением и, несмотря на все трудности, продолжает бороться за возможность снова начать петь.

Кейт Миддлтон: рак, что известно о&nbsp;состоянии, последние новости, мнение эксперта. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон, которая борется с раком
0
Новости холдинга
РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Коми
Спартаковец вылетел, экс-армеец – герой нации, а Месси страдает от простуды. Что произошло на Кубке Америки-2024 27 июня
На месте схода поезда в Коми обнаружили тела двух человек
В США указали на превращение предвыборных дебатов в шоу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее