Деми Мур призналась, что страдала расстройством пищевого поведения

Деми Мур рассказала поклонникам о своих переживаниях и трудностях, связанных с расстройством пищевого поведения, которое развилось у актрисы после оскорбительных замечаний от некоторых продюсеров. Об этом 62-летняя Мур сообщила в интервью журналу Elle.

Во время беседы Деми заявила, что в киноиндустрии многие высказывали недовольства насчет ее внешности и вспомнила «неловкий» случай, когда один продюсер отозвал ее в сторону и несколько раз сказал, что ей необходимо похудеть. Актриса призналась, что серьезно восприняла эти слова, и эта ситуация оказала на нее сильное влияние.



В результате на протяжении пяти лет жизнь Деми была полностью поглощена навязчивой идеей о достижении идеального тела. Она использовала экстремальные и небезопасные методы похудения, что в итоге привело ее к расстройству пищевого поведения.

«Это привело меня к таким мучениям и жестокости по отношению к самой себе, к действительно экстремальному поведению, и я почти полностью сосредоточилась на том, чтобы мое тело выглядело определенным образом», — отметила актриса.

Однако Деми подчеркнула, что такие комментарии в ее сторону — это лишь один из факторов, который способствовал ее внутренним страданиям в молодости. Сейчас Мур находит силы и уверенность в себе, работает над преодолением своих внутренних страхов и неуверенности.

«Я поражена тем, что мне все еще удается это делать. Я все еще поражена тем, куда меня привела моя жизнь», — подытожила звезда.