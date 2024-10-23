Дети рэпера Пи Дидди впервые высказались о скандале вокруг их отца

Дети рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, впервые высказались о ситуации, сложившейся вокруг их отца. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, Д'Лила, Джесси, Джастин, Кристиан, Ченс и Куинси выразили свою поддержку.

В совместном заявлении они поделились размышлениями о событиях последнего месяца и о том, как это отразились на их семье. По их мнению, многие осуждают их отца на основе обвинений, теорий заговора и ложных историй в социальных сетях, которые доходят до настоящего абсурда.

«Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не сломит силу нашей семьи», — говорится в публикации.

Также дети Комбса признались в любви к отцу и добавили, что очень скучают по нему.