Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Дети рэпера Пи Дидди впервые высказались о скандале вокруг их отца
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Дети рэпера Пи Дидди впервые высказались о скандале вокруг их отца

Мария Задорожная
Автор
Семья Шона Комбса.
Фото Jason Kempin, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Дети рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, впервые высказались о ситуации, сложившейся вокруг их отца. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, Д'Лила, Джесси, Джастин, Кристиан, Ченс и Куинси выразили свою поддержку.

В совместном заявлении они поделились размышлениями о событиях последнего месяца и о том, как это отразились на их семье. По их мнению, многие осуждают их отца на основе обвинений, теорий заговора и ложных историй в социальных сетях, которые доходят до настоящего абсурда.

«Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не сломит силу нашей семьи», — говорится в публикации.

Также дети Комбса признались в любви к отцу и добавили, что очень скучают по нему.

P&nbsp;Diddy. За что арестовали рэпера Пи Дидди: разбираемся в голливудском скандале
Новости холдинга
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Состояние звезды фильма «Девчата» Светланы Дружининой ухудшилось

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ