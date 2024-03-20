Девушка, пострадавшая в конфликте с Никитой Кологривым, не имеет к нему претензий

Официантка, пострадавшая в ходе конфликта с Никитой Кологривым, не планирует подавать иск к актеру. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По словам девушки Алисы, артист сначала вел себя мило, потом стал лезть к ней с поцелуями, переходил личные границы, за что получил пощечину. Поступок официантки окончательно выбесил Кологривого. Он стал неподобающе вести себя по отношению к администратору и бармену заведения, которые пытались его успокоить.

Подавать иск Алиса не собирается, девушка ждет извинений, но Никита пока прощения не просит. Сейчас он ждет суда, который состоится завтра.