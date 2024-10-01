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Динара Саляхова победила в конкурсе Миссис Европа — 2024: кто она и откуда
Жизнь и общество

Сегодня, 13:05

1 мин.

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Европа — 2024»

Мария Задорожная
Автор
Динара Саляхова
Динара Саляхова победила в конкурсе Миссис Европа — 2024: кто она и откуда.
Фото Алексей Белкин, news.ru, Global Look Press
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Жительница Казани Динара Саляхова стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2024» (Mrs. Europe 2024). Об этом сообщает ТАСС. Она также получила призы в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2024». Финал конкурса завершился в Болгарии», — говорится в сообщении.

За звание «Миссис Европа» сражались красавицы из Италии, Германии, Нидерландов, Португалии, Армении, Болгарии, Украины и других стран. В общей сложности в финал вышли 25 женщин в возрасте от 24 до 49 лет.

Динара Саляхова ранее выиграла в конкурсе «Миссис Россия мира». Она профессионально занимается бальными танцами и бодибилдингом, а также растит двух сыновей и развивает собственный бренд одежды для спорта.

«Для меня было большой честью представлять нашу страну — Россию — на международном уровне. Я очень рада, что возвращаюсь домой с победой», — отметила победительница.

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