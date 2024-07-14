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Дизайнер перечислила самые трендовые свадебные образы для невест
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

1 мин.

Дизайнер перечислила самые трендовые свадебные образы для невест

Мария Маковей
Автор
Свадебные платья
Фото LightFieldStudios/istockphoto.com
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Дизайнер Маруся Ваулина призвала российских невест выбирать для свадьбы подвенечные платья длины мини.

«Рекомендую даже рассмотреть вариант корсета и мини-юбки по отдельности, что поможет интегрировать оба изделия в повседневный гардероб. Практичность также в моде», — заявила эксперт в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, сейчас в тренде также платья из прозрачной ткани и корсетные наряды, они будут выглядеть уместно и придадут фигуре эталонный вид. Также Ваулина порекомендовала невестам присмотреться к молочному костюму.

«Добавляем серебристые босоножки, нитку жемчуга и чувствуем себя особенной, креативной и самой счастливой», — подытожила эксперт.

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