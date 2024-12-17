Дизайнер рассказала, как выглядеть стильно на корпоративе

Дизайнер и стилист Мария Лоскутова в своем блоге рассказала, как стильно выглядеть на новогоднем корпоративе. Одним из лучших решений блогер назвала базовый брючный костюм. В повседневной жизни его можно носить с кедами, а вечером с каблуками и аксессуарами.

«Кожаная одежда до сих пор в моде. Брюки и жакеты из этого материала выглядят красиво, как и атласные юбки. Все это можно стилизовать для корпоратива», — отметила эксперт.



Также дизайнер посоветовала обратить внимание на открытые плечи. Блузы и платья с открытыми плечам, по ее словам, всегда смотрятся женственно, как в повседневной жизни, так и в вечернем образе. Кроме того, стоит присмотреться к корсетам, которые сейчас в тренде. Они подчеркивают изгибы тела и добавляют образу «изюминки».

«Нужно быть аккуратнее, поскольку образ может получиться вульгарным при неправильной стилизации. Лучше добавить вторым слоем жакет, чтобы скрыть открытые участки тела. Ведь настоящий антитренд этого года — слишком оголенное тело», — добавила стилист.



Блузы-3D, пайетки, металлик и кружево тоже можно рассмотреть для создания вечерних и каждодневных образов.

В конце разговора Лоскутова сказала, что к наряду на корпоратив нужно обязательно добавить украшения. Это могут быть массивные серьги и подвески, кольца и браслеты. Можно использовать жемчуг, который остается модным вариантом для вечернего и повседневного выхода.