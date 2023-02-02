Дизайнеры Louis Vuitton создали аксессуар для поклонников фастфуда

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Новый аксессуар от Louis Vuitton призван порадовать любителей люксовой моды и фастфуда. Теперь хранить бургеры можно в элегантной «цветочной» коробочке из альтернативной (растительной) кожи, стоимостью 2580 долларов, примерно 177 000 рублей.
Также в комплект входят подстаканники, цвет каждого из них соответствует одному из ингредиентов.
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