Дизайнеры Louis Vuitton создали аксессуар для поклонников фастфуда

Новый аксессуар от Louis Vuitton призван порадовать любителей люксовой моды и фастфуда. Теперь хранить бургеры можно в элегантной «цветочной» коробочке из альтернативной (растительной) кожи, стоимостью 2580 долларов, примерно 177 000 рублей.

Также в комплект входят подстаканники, цвет каждого из них соответствует одному из ингредиентов.