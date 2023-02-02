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Сегодня, 13:05

Дизайнеры Louis Vuitton создали аксессуар для поклонников фастфуда

Ольга Стрельникова
Фото Louis Vuitton
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Новый аксессуар от Louis Vuitton призван порадовать любителей люксовой моды и фастфуда. Теперь хранить бургеры можно в элегантной «цветочной» коробочке из альтернативной (растительной) кожи, стоимостью 2580 долларов, примерно 177 000 рублей.

Также в комплект входят подстаканники, цвет каждого из них соответствует одному из ингредиентов.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
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