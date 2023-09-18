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Сегодня, 11:05

Дмитрий Неделин стал победителем Московского марафона

Московский марафон.
Фото Global Look Press
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17 сентября в Москве состоялся юбилейный Московский марафон, участие в котором приняли почти 30 тысяч человек.

Победителем марафона стал Дмитрий Неделин с результатом 2 часа 14 минут 1 секунда. Вторым финишировал Степан Киселев (2 часа 14 минут 34 секунды), а замкнул тройку лидеров Алексей Трошкин (2 часа 16 минут 13 секунд).

Владимир Никитин установил рекорд на забеге на 10 км.

Ранее стало известно, что медики спасли участницу Московского марафона, которая оказалась в состоянии клинической смерти.

Все результаты:
10 км, мужчины
1. Владимир Никитин — 28:01
2. Иван Панферов — 29:48
3. Андрей Лейман — 29:50
10 км, женщины
1. Светлана Аплачкина — 32:26
2. Анна Тропина — 32:32
3. Анна Викулова — 32:32
42,2 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин — 2:14:01
2. Степан Киселев — 2:14:34
3. Алексей Трошкин — 2:16:13
42,2 км, женщины
1. Луиза Дмитриева — 2:30:15
2. Дина Александрова — 2:33:06
3. Алина Прокопьева — 2:34:01
Эстафета
1. Команда GRAND INDUSTRY — 2:22:47
2. Команда Clib 500 — 2:24:10
3. Команда KharitonovTeam — 2:27:53

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