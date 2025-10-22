Дональд Трамп может помиловать Пи Дидди

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения наказания американскому рэп-исполнителю и продюсеру Шону Комбсу, известному как Пи Дидди. Об этом пишет портал TMZ, ссылаясь на близкие к Белому дому источники.

Согласно материалу, часть сотрудников администрации выступают против смягчения приговора. По данным журналистов, Трамп колеблется, но в итоге, как утверждают источники, поступит так, как считает нужным.

Также отмечается, что глава Белого дома может вынести решение о помиловании уже на этой неделе — и музыкант может оказаться на свободе в ближайшее время.

4 октября суд в Нью-Йорке вынес Комбсу наказание — более четырех лет лишения свободы. Продюсера признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В дополнение к тюремному сроку суд обязал выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.