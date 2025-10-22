Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Дональд Трамп может помиловать Пи Дидди
Жизнь и общество

22 октября, 15:30

1 мин.

Дональд Трамп может помиловать Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Фото Noam Galai, Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчения наказания американскому рэп-исполнителю и продюсеру Шону Комбсу, известному как Пи Дидди. Об этом пишет портал TMZ, ссылаясь на близкие к Белому дому источники.

Согласно материалу, часть сотрудников администрации выступают против смягчения приговора. По данным журналистов, Трамп колеблется, но в итоге, как утверждают источники, поступит так, как считает нужным.

Также отмечается, что глава Белого дома может вынести решение о помиловании уже на этой неделе — и музыкант может оказаться на свободе в ближайшее время.

4 октября суд в Нью-Йорке вынес Комбсу наказание — более четырех лет лишения свободы. Продюсера признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В дополнение к тюремному сроку суд обязал выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Читайте далее
СМИ: Николь Кидман передумала разводиться