Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по судебному делу против Блейк Лайвли

Американский режиссер Джастин Бальдони и его команда запустили сайт, где разместили все материалы, связанные с делом о домогательствах к актрисе Блейк Лайвли. Правда, на портале можно найти лишь два документа, поданных в суд, — исправленную жалобу и «хронологию релевантных событий» на 168 страниц. В последней представлены личные переписки Джастина, Блейк и ее супруга Райана Рейнольдса во время съемок фильма «Все закончится на нас».

«Эти новые доказательства подтверждают, что мы и так знали: из-за чисто эгоистических причин госпожа Лайвли и вся ее команда в течение месяцев сговаривались, чтобы разрушить репутацию [Бальдони] с помощью сложной сети лжи, ложных обвинений и манипулирования незаконно полученными сообщениями», — приводит слова адвоката Бальдони издание DeadLine.

Судебное разбирательство по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони запланировано на 9 марта.

Напомним, что в декабре 2024 актриса обвинила режиссера в домогательствах и попытке очернить ее репутацию. Она подала жалобу в департамент по гражданским правам Калифорнии. В середине января Бальдони направил встречный иск, где сообщил, что Лайвли и Рейнольдс пытаются уничтожить его репутацию с помощью ложных обвинений в домогательствах, а также вмешиваются в частную жизнь. За эти действия он требует компенсацию — 400 млн долларов.