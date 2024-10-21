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Джастин Бибер впервые вышел на сцену на фоне скандала с Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

1 мин.

Джастин Бибер впервые вышел на сцену на фоне скандала с Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Фото Kevin Winter, Getty Images
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Джастин Бибер впервые за долгое время выступил на сцене на фоне скандала с американским рэпером и продюсером Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

19 октября певец неожиданно появился на выступлении рэпера Дона Толивера, которое проходило в Лос-Анджелесе. На концерте Бибер вместе с рэпером исполнил песню «Private Landing». Жена Джастина Хейли пришла поддержать возлюбленного.

Недавно в СМИ стала распространяться информация, что в подростковом возрасте Джастин Бибер подвергся насилию со стороны Пи Дидди. Издание In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник сообщило, что певец готов рассказать о «персональном аду», который творился с ним на вечеринках Комбса. Однако каких-либо официальных заявлений Бибер так и не сделал.

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