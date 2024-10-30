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Джонни Депп заявил, что простил Эмбер Херд
Жизнь и общество

Сегодня, 15:15

1 мин.

Джонни Депп заявил, что простил Эмбер Херд

Мария Задорожная
Автор
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото Global Look Press
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61-летний актер и музыкант Джонни Депп признался, что оставил в прошлом скандальный брак с актрисой Эмбер Херд. По его словам, он не держит зла на бывшую супругу.

«Я ни к кому не испытываю неприязни. У меня нет этого огромного запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем тащить этот груз?» — приводит слова актера издание Daily Mail.

Напомним, что Эмбер Херд едва не разрушила карьеру Деппа, когда обвинила его в домашнем насилии. Однако капитан Джек Воробей из саги «Пираты Карибского моря» в итоге доказал свою невиновность и очистил репутацию. Теперь Джонни заявил, что не намерен зацикливаться на громком скандале и простил бывшую жену.

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