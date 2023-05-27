Эксперт по финансам объяснила, как можно сэкономить на питании

Независимый финансовый советник Александра Базак эксклюзивно поделилась с «СЭ» рекомендациями, как сэкономить на питании, не в ущерб здоровью. «Если с точки зрения экономии средств, то первое, что приходит на ум — это покупка еды по акции. Неплохой сервис для отслеживания акций на продукты (и не только) в магазинах вашего города — «Едадил». Еще можно в приложении банка настроить кэшбэк по этой категории расходов», — пояснила специалист.

Также Александра Базак порекомендовала не забывать пользоваться скидочными карточками тех продуктовых магазинов, где чаще всего бываете. «Рынок и мелкий опт тоже никто пока не отменял. Хорошо сэкономить на продуктах поможет свой огород и заготовки: соленья, заморозки. Они позволят не тратиться на овощи, ягоды и зелень», — пояснила независимый финансовый эксперт.

Ранее мы рассказывали, на каких продуктах нельзя экономить.