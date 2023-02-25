Эксперт рассказала, на какие выплаты для детей можно рассчитывать в 2023 году

Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала «СЭ» о новом пособии на детей, которое начали выплачивать с начала этого года. В первую очередь, выплаты предусмотрены для семей, где средний доход на человека не превышает прожиточного минимума. «Ранее родители обращались с заявлением в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования, где получали до семи разных выплат. Сейчас для детей, рожденных с 1 января 2023 года, все они могут быть объединены в единое пособие. Это облегчает способ подачи заявлений», — пояснила финансист.

По словам Татьяны Волковой, пока у молодых родителей есть право выбора, как получать выплаты. При этом нововведение выглядит довольно привлекательно: «Семь разных пособий в сумме составляли в несколько раз меньше, чем единое пособие, которое будет выплачиваться сейчас. Конечно, многое зависит от региональных выплат и расчетов среднедушевого дохода», — рассказала специалист.

На сегодняшний день на ребенка, рожденного в 2023 году, можно получать выплату в размере от 7 до 14 тысяч рублей ежемесячно. Заявление подается сроком на 12 месяцев. Далее процедура повторяется, чтобы пролонгировать выплаты.