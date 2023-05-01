Эксперт рассказала о последних тенденциях в мужской моде

Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина рассказала о последних тенденциях в мужской одежде. «Главный тренд этого весенне-летнего сезона — вещи спортивного стиля для повседневной носки (спортивный casual). Дизайнеры явно вдохновились одеждой для баскетбола, скейтбординга, серфинга и смешали ее с обычной, городской. Худи в сочетании с мягкими вельветовыми брюками и кроссовками скейтеров — это актуальный спортивно-уличный микс», — заявила эксперт. По ее словам, даже стиль preppy, напоминающий одежду учащихся элитных высших учебных заведений, стал более спортивным — меньше уклона в снобскую униформу «Лиги плюща», больше «спорта и улицы». Ключевые элементы и акценты включают свитера кабельной вязки, шорты-бермуды и университетские надписи на одежде.

В весенне-летних коллекциях модный эксперт отметила обилие денима — в него можно одеться с ног до головы. «Самый популярный подиумный комплект — джинсы в сочетании с джинсовой курткой. В мире моды этот стиль с иронией называют «Канадский смокинг» (Canadian tuxedo). Из денима еще шьют модные рубашки, жилеты и тренчи. Также в моду вернулся ковбойский стиль», — отметила Светлана Белошапкина. Самая популярная модель джинсов — свободные, с очень широкими штанинами (baggy jeans) в духе 1990-2000-х. Даже мужские костюмы на Неделях Моды стали более непринужденными — свободные, мягкие, с опущенной линией плеча. «Несмотря на свободный силуэт, костюмы безупречно сидят и сшиты из роскошных материалов, например, смеси льна с бумагой. Самый популярный в этом сезоне цвет для летнего мужского костюма — пыльно-розовый», — подчеркнула специалист по моде.

Летом законодатели мужской моды, по словам Светланы Белошапкиной, выступают за открытые участки тела и их очень много. «Модно одетый мужчина выглядит как «К-поп» айдол в музыкальном видео. В коллекциях весна-лето костюм носят без рубашек, демонстрируя обнаженную грудь. V-образный вырез вообще фаворит этого сезона», — заявила модный эксперт. В летних коллекциях много жилетов и безрукавок, и тоже на голое тело, нередко в сочетании с короткими шортами, чуть выше колена. Шорты в этом сезоне носят с рубашками, футболками, кроп-топами, жилетами, трикотажными безрукавками, джемперами с V-образным вырезом, джинсовыми куртками, блейзерами и даже смокингами. «Самая популярная модель — свободные шорты из легких тканей с «легкомысленными» расцветками. Они больше напоминают нижнюю часть пижамы. Альтернативу «пижамным шортам» составляют лишь джорты — широкие ниже колена джинсовые шорты, как у рэперов 1990-х», — подытожила Светлана Белошапкина.

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