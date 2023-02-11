Эксперты объяснили, как быстрее и эффективнее накопить на мечту

Три специалиста по финансам и инвестициям эксклюзивно для «СЭ» поделились советами, которые помогут накопить на мечту. Но сначала нужно определиться сколько эта мечта стоит. «Нужна конкретная цифра. В рублях или долларах — не важно. Далее определите конкретную дату, когда вы хотите получить предмет своего вожделения, и начните откладывать от любого вашего дохода 10-20%», — пояснил финансовый советник Trader Income Дмитрий Мазанов. По словам специалиста, откладывать средства нужно сразу, как только получили доход. Рано или поздно необходимая сумма будет накоплена. «Но я бы рискнул. Для ускорения процесса накопления можно инвестировать свои сбережения. Например, в доверительное управление — доверить свои средства профессионалам», — заявил Дмитрий Мазанов.

Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова, в свою очередь, рассказала, что есть несколько важных факторов достижения желаемого. «Первый — настрой, состояние ума, вера в достижение мечты. Второе — четкий расчет и план, когда вы отлично понимаете, что можете предпринять и какие инструменты использовать (к примеру, ведение бюджета). Третье — действия, ведь лежа на диване мечты не достичь», — предупредила эксперт, заметив, что даже микрошаги лучше бездействия.

Также поделился рекомендацией и директор по маркетингу «СберСпасибо» Дмитрий Завиша. «Во времена кешбэка, бонусов за покупки, акций накопить на мечту можно быстрее. Используйте предложения программ лояльности. Например, регулярно списывайте бонусы, чтобы со скидкой оплачивать продукты, необходимые сервисы и спонтанные «хотелки», а сэкономленные деньги переводите на сберегательный вклад», — предложил эксперт. Также он отметил, что нужно копить на одну конкретную цель. «Желаний много, а вы один. Популярный совет «не распыляться» работает во многих сферах жизни, в том числе и в личных финансах. Приоритезируйте свои мечты и исполняйте их по очереди. Лучше полностью закрыть одну цель за год, чем несколько лет с переменным успехом копить сразу на три», — резюмировал специалист.