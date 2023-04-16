Эксперты рассказали, что нужно, чтобы сделать брови, как у Дженнифер Лопес

16 апреля, 14:50
Дженнифер Лопес частенько хвалят за нестареющую внешность и безупречную кожу, но упускают из виду ее идеальные брови. Эксперты культового косметического бренда Anastasia Beverly Hills, который предпочитает 53-летняя певица, рассказали, что нужно, чтобы повторить ее макияж бровей. Об этом написали на сайте издания Hello Magazine.
Процедура включает всего четыре этапа. Для начала нужно расчесать брови и заполнить любые пробелы. «В зависимости от желаемого эффекта — объема или четкости, вы можете использовать помаду, карандаш или пудру в качестве предпочтительного косметического средства», — порекомендовали эксперты. Далее потребуется добавить детали для реалистичности (штрихи, напоминающие волоски — они создадут вид натуральных бровей) и подчеркнуть изгиб. Чтобы правильно завершить макияж бровей, специалисты посоветовали максимально их зафиксировать специальным гелем.
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