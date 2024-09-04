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Элтон Джон ослеп: что известно о болезни — чем болел и почему ослеп
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Певец Элтон Джон рассказал, что частично ослеп

Мария Задорожная
Автор
Певец Элтон Джон
Фото Theo Wargo/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame
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77-летний британский певец Элтон Джон рассказал в своих социальных сетях, что частично ослеп на один глаз из-за перенесенной инфекционной болезни.

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — написал артист.

Однако исполнитель хита Candle in the Wind отметил, что выздоравливает, но это «очень медленный процесс». По его словам, необходимо некоторое время, прежде чем к пораженному глазу вернется зрение.

Также Сэр Джон выразил благодарность команде врачей и медсестер, которые помогают ему восстанавливаться после болезни.

Отметим, что кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон уже 50 лет ведет успешную карьеру музыканта, за это время он продал более 300 миллионов пластинок. 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40.

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