Еще одна женщина выдвинула обвинения против Пи Дидди

Еще одна женщина подала иск против скандального американского рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Она обвинила его в сексуальном насилии в 2000 году, сообщает журнал People.



«Истица, представленная только как Джейн Доу, утверждает, что Комбс изнасиловал ее в 2000 году, когда она была 16-летней ученицей старшей школы», — передает источник.



По данным издания, в иске женщина утверждает, что музыкант много раз предлагал подвезти ее до дома, когда та была подростком. Когда девушка все-таки согласилась сесть в машину к Пи Дидди, ей предложили напиток, после которого предполагаемая потерпевшая стала сонной. После, по ее словам, рэпер и его двое сотрудников отвезли подростка в неизвестное место, где Комбс совершил преступление.



Напомним, что Пи Дидди арестовали в Нью-Йорке 17 сентября 2024 года по решению суда. Ему предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, где рассмотрят дело, назначено на 5 мая 2025 года.