Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Еще одна женщина выдвинула обвинения против Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Еще одна женщина выдвинула обвинения против Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Dia Dipasupil, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Еще одна женщина подала иск против скандального американского рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Она обвинила его в сексуальном насилии в 2000 году, сообщает журнал People.

«Истица, представленная только как Джейн Доу, утверждает, что Комбс изнасиловал ее в 2000 году, когда она была 16-летней ученицей старшей школы», — передает источник.

По данным издания, в иске женщина утверждает, что музыкант много раз предлагал подвезти ее до дома, когда та была подростком. Когда девушка все-таки согласилась сесть в машину к Пи Дидди, ей предложили напиток, после которого предполагаемая потерпевшая стала сонной. После, по ее словам, рэпер и его двое сотрудников отвезли подростка в неизвестное место, где Комбс совершил преступление.

Напомним, что Пи Дидди арестовали в Нью-Йорке 17 сентября 2024 года по решению суда. Ему предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, где рассмотрят дело, назначено на 5 мая 2025 года.

Хронология возможных преступлений Пи&nbsp;Дидди. Голливуд десятилетиями об этом молчал: хронология возможных преступлений Пи Дидди
Новости холдинга
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже