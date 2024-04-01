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Фешн-редакторы назвали самое модное платье лета 2024
Жизнь и общество

Сегодня, 12:15

1 мин.

Фешн-редакторы назвали самое модное платье лета 2024

Мария Маковей
Автор
Платья на вешалках.
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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В преддверии летнего сезона модные эксперты выделяют новые тренды в мире одежды. Так фешн-редакторы заявили, что одним из самых заметных трендов предстоящего лета станет платье с леопардовым принтом. Об этом пишет французский Vogue.

Данный принт уже завоевывал сердца модниц в 1990-х и 2000-х годах и ассоциировался с такими иконами стиля, как принцесса Диана, участницы группы Spice Girls, Кейт Мосс и Анджелина Джоли.

Сегодня популярность леопарда обусловлена не только ностальгией, но и активной демонстрацией данного тренда селебрити. Так американская модель Кендалл Дженнер и британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли были замечены в нарядах с животным узором.

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