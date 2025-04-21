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Фильм Конклав и смерть папы римского: что это за фильм и как связан
Жизнь и общество

Сегодня, 15:15

1 мин.

Фильм «Конклав» снова на волне обсуждения из-за смерти папы римского

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
«Конклав»
Фото Кадр из фильма «Конклав», реж. Эдвард Бергер / Focus Features
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21 апреля в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Теперь кардиналы со всего мира должны будут организовать собрание-конклав и выбрать нового понтифика. Именно он возглавит Римско-католическую церковь.

Папа римский Франциск.Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

На фоне произошедшего у общества вырос интерес к фильму Эдварда Бергера «Конклав», где подробно показана процедура избрания нового главы католической церкви и Ватикана. Фильм вышел в 2024 году и получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Известно, что «Конклав» — это экранизация романа английского современного писателя Роберта Харриса. По сюжету картины после смерти папы кардиналы собираются на конклав. Они намерены избрать нового преемника. Сама процедура конклава проходит за закрытыми дверями. Организовывает заседание декан коллегии кардиналов, а среди претендентов числятся кардиналы самых разных убеждений.

Примечательно, что действия в фильме совпадают с реальными событиями. Теперь весь мир ждет заседание конклава и имя нового главы Ватикана.

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