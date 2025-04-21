Фильм «Конклав» снова на волне обсуждения из-за смерти папы римского

21 апреля в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Теперь кардиналы со всего мира должны будут организовать собрание-конклав и выбрать нового понтифика. Именно он возглавит Римско-католическую церковь.

На фоне произошедшего у общества вырос интерес к фильму Эдварда Бергера «Конклав», где подробно показана процедура избрания нового главы католической церкви и Ватикана. Фильм вышел в 2024 году и получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Известно, что «Конклав» — это экранизация романа английского современного писателя Роберта Харриса. По сюжету картины после смерти папы кардиналы собираются на конклав. Они намерены избрать нового преемника. Сама процедура конклава проходит за закрытыми дверями. Организовывает заседание декан коллегии кардиналов, а среди претендентов числятся кардиналы самых разных убеждений.

Примечательно, что действия в фильме совпадают с реальными событиями. Теперь весь мир ждет заседание конклава и имя нового главы Ватикана.