Звезда «Ведьмака» Генри Кэвилл впервые стал отцом

Звезда «Ведьмака» 41-летний Генри Кэвилл впервые стал отцом, сообщает Daily Mail. Его в компании возлюбленной Натали Вискузо заметили в Австралии на прогулке с коляской. Официально о рождении ребенка пара не объявляла, поэтому о поле, имени и дате появления малыша на свет ничего неизвестно.

Кроме того, пара подогрела слухи о возможной помолвке. Помимо коляски, папарацци запечатлели на безымянном пальце молодой мамы кольцо с бриллиантом.

Известно, что Кэвилл и Вискузо вместе уже порядка трех лет. Они редко публикуют совместные кадры, появляются на публике и предпочитают не говорить об отношениях.