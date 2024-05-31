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Гитара Джона Леннона ушла с аукциона за рекордную сумму
Жизнь и общество

Сегодня, 10:30

1 мин.

Гитара Джона Леннона ушла с аукциона за рекордную сумму

Ксения Богданова
Гитара
Фото istockphoto.com
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Акустическая гитара Hootenanny Джона Леннона, которая использовалась при записи альбомов Help! и Rubber Soul (оба 1965 года), ушла с молотка за 2,85 млн долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Гитара стала самым дорогим инструментом группы The Beatles. Hootenanny была продана в рамках двухдневного аукциона в нью-йоркском Hard Rock Caf?, ее покупатель пожелал сохранить анонимность.

Директор Julien's Auctions Даррен Джулиан заявил, что найти эту гитару в идеальном состоянии — «все равно что найти потерянное произведение Рембрандта или Пикассо». По его словам, инструмент пролежал на чердаке дома британской семьи около 50 лет, они попросту забыли о нем. Только новые хозяева обнаружили гитару и выставили на аукцион. Кроме самой Hootenanny сохранился и ее оригинальный футляр.

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