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Глюкоза: заявление после задержания в Шереметьево — опровержение
Жизнь и общество

Сегодня, 21:15

1 мин.

Певица Глюкоза вышла на связь после скандального задержания в Шереметьево

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из фильма «Моя ужасная сестра»
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Певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, 22 октября задержали в московском аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что артистка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Однако спустя некоторое время певица вышла на связь в личном блоге в социальной сети Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и заявила, что не находилась под воздействием запрещенных веществ. По ее словам, против нее организовали кампанию, и «один влиятельный» человек подал на Наталью заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

Глюкоза добавила, что ей сказали пройти в отделение полиции в аэропорту, где обвинили в наркотическом опьянении и попросили сдать анализы. Певица не стала ничего делать без адвокатов и свидетелей. Затем она позвонила своему представителю. В итоге ей объяснили, что медицинское освидетельствование она обязана проходить только в случае законности требований полиции. Сама певица категорически отрицает, что употребляла какие-либо запрещенные вещества и препараты.

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