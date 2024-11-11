Голливудский актер Том Хэнкс покинул США из-за Трампа

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что покинул Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на недавних президентских выборах. Об этом он заявил в своем письме к поклонникам, которое процитировало издание The Direct.

Хэнкс отметил, что такое решение он принял после неожиданных результатов голосования, к которым актер оказался «не готов».

«С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну... Когда я увидел результаты, я подумал: «Беги, Форрест, беги!», и именно это я и сделал», — написал актер.

Сейчас артист находится в «далеком, неизвестном месте», откуда открывается красивый вид на «что-то, что явно не является Америкой».

Хотя Хэнкс не уточнил, планирует ли возвращаться в Штаты, но намекнул, что это может произойти после окончания президентства Трампа.