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Голливудский актер Том Хэнкс покинул США из-за Трампа
Жизнь и общество

Сегодня, 15:15

1 мин.

Голливудский актер Том Хэнкс покинул США из-за Трампа

Мария Задорожная
Автор
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press
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Американский актер Том Хэнкс сообщил, что покинул Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на недавних президентских выборах. Об этом он заявил в своем письме к поклонникам, которое процитировало издание The Direct.

Хэнкс отметил, что такое решение он принял после неожиданных результатов голосования, к которым актер оказался «не готов».

«С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну... Когда я увидел результаты, я подумал: «Беги, Форрест, беги!», и именно это я и сделал», — написал актер.

Сейчас артист находится в «далеком, неизвестном месте», откуда открывается красивый вид на «что-то, что явно не является Америкой».

Хотя Хэнкс не уточнил, планирует ли возвращаться в Штаты, но намекнул, что это может произойти после окончания президентства Трампа.

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