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Голливудский стилист рассказала, как создать звездный образ
Жизнь и общество

Сегодня, 17:10

1 мин.

Голливудский стилист рассказала, как создать звездный образ

Мария Задорожная
Автор
Женщина в рубашке держит кошелек
Фото iprogressman, iStock
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Голливудский стилист Джейми Мизрахи, которая работала с Адель и Кэти Перри, назвала четыре необходимых вещи для создания звездного гардероба. Ее комментарий публикует Page Six.


Так специалист советует носить балетки. По ее словам, они довольно удобные и прекрасно сочетаются со всеми вещами.

Кроме того, чтобы создать звездный образ, необходимо иметь в гардеробе оверсайз-рубашку на пуговицах и классические джинсы.


«Рубашка настолько универсальная вещь. Вы можете носить ее с парой джинсов, брюк или юбкой. Это мгновенно делает любой образ «отполированным». Я рекомендую брать рубашки довольно большого размера», — сказала эксперт.


Кроме того, важной деталью звездного гардероба стилист считает хороший ремень.


«Не стоит недооценивать силу аксессуаров», — подытожила Мизрахи.

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