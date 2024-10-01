Голливудский стилист рассказала, как создать звездный образ

Голливудский стилист Джейми Мизрахи, которая работала с Адель и Кэти Перри, назвала четыре необходимых вещи для создания звездного гардероба. Ее комментарий публикует Page Six.



Так специалист советует носить балетки. По ее словам, они довольно удобные и прекрасно сочетаются со всеми вещами.

Кроме того, чтобы создать звездный образ, необходимо иметь в гардеробе оверсайз-рубашку на пуговицах и классические джинсы.



«Рубашка настолько универсальная вещь. Вы можете носить ее с парой джинсов, брюк или юбкой. Это мгновенно делает любой образ «отполированным». Я рекомендую брать рубашки довольно большого размера», — сказала эксперт.



Кроме того, важной деталью звездного гардероба стилист считает хороший ремень.



«Не стоит недооценивать силу аксессуаров», — подытожила Мизрахи.