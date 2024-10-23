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Госдума повысила МРОТ с 2025 года: что известно — на сколько процентов
Жизнь и общество

Сегодня, 16:15

1 мин.

Государственная дума повысила МРОТ с 2025 года

Мария Задорожная
Автор
Российские деньги и калькулятор
Фото spaxiax, iStock
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Государственная дума одобрила законопроект, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Со следующего года МРОТ увеличится почти на 17% и составит 22 440 рублей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данное повышение затронет около 4,2 млн работающих россиян. Он также добавил, что к 2030 году планируется увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей. При этом в 2024 году минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля.

Уточняется, что МРОТ рассчитывается в размере 42% от величины медианной зарплаты (срединная заработная плата, при которой 50% сотрудников получает больше этой суммы, а другая половина — меньше) по стране за прошлый год. Также учитывается коэффициент дифференциации по каждому региону.

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