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Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с трупом в его Запорожце
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с трупом в его «Запорожце»

Мария Задорожная
Автор
Гоша Куценко
Фото Алексей Майшев, Известия
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Сегодня, 20 января, стало известно, что в «Запорожце», который принадлежит Гоше Куценко, нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Телеграм-канал SHOT сообщил, что подозреваемый в убийстве уже задержан, проводятся следственные мероприятия.

Сам Гоша Куценко через время вышел на связь и прокомментировал случившееся.

«Узнал эту новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан, мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал актер.

Также Куценко заявил, что сейчас находится не в Москве, а в Ставропольском крае.

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