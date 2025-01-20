Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с трупом в его «Запорожце»

Сегодня, 15:45
Сегодня, 20 января, стало известно, что в «Запорожце», который принадлежит Гоше Куценко, нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Телеграм-канал SHOT сообщил, что подозреваемый в убийстве уже задержан, проводятся следственные мероприятия.
Сам Гоша Куценко через время вышел на связь и прокомментировал случившееся.
«Узнал эту новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан, мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал актер.
Также Куценко заявил, что сейчас находится не в Москве, а в Ставропольском крае.