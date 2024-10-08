Группа Maneskin объявила о паузе в карьере

После победы на «Евровидении» в 2021 году итальянская группа Maneskin взлетела на вершину популярности. Особенной любовью среди поклонников обзавелся ее солист Дамиано Давид. Пользуясь моментом, он начал пробовать себя в сольной карьере и даже выпустил первый сольный трек. Однако артист убрал название группы из своего профиля в социальных сетях. На фоне этого стали активно распространяться слухи, что коллектив распался.

Певец прояснил ситуацию во время интервью на голландском радио. Он подтвердил, что Maneskin берут перерыв на неопределенное время, но об окончательном распаде группы никаких заявлений не было. При этом никаких ссор и недопониманией между участниками коллектива нет, каждый решил попробовать себя в «сольном плавании», добавил Давид.

«Если есть хороший момент, чтобы сделать перерыв и подумать о том, что мы хотим делать по одиночке, то это тот самый момент. Не о чем переживать», — сказал артист.