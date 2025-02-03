Хейли и Джастин Бибер впервые вышли на публику с сыном

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые вышли на публику с сыном, сообщает издание Daily Mail.

31 января чету Биберов заметили с пятимесячным Джеком Блюзом Бибером в Нью-Йорке. Малыш лежал в люльке-переноске. Для выхода Хейли выбрала темную шубу, черный лонгслив, брюки, ботинки и солнцезащитные очки. А Джастин — черную кожаную куртку, белую футболку, широкие брюки, тапки и головной убор голубого цвета.

Пара вышла в свет на фоне слухов о проблемах в браке. Недавно поклонники Бибера заметили, что он отписался от жены в соцсетях. Но позже артист в личном блоге написал, что кто-то зашел с его аккаунта и убрал подписку. Спустя время музыкант удалил публикацию.