Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам «Дэдпула и Росомахи»

55-летний австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман в эфире ток-шоу Джимми Фэллона рассказал о диете во время подготовки к съемкам фильма «Дэдпул и Росомаха».



Артист признался, что в течение нескольких месяцев он не только интенсивно тренировался, но и соблюдал специальный рацион питания, чтобы обрести форму супергероя. По словам Росомахи, он употреблял по шесть тысяч калорий в день.

«И это не те калории, которые вам обязательно нужны. Например, половина пиццы — это шесть тысяч калорий. Но нет, это курица, и это тилапия и фасоль», — объяснил Хью.



Отметим, что после выхода в широкий прокат (26 июля) фильм «Дэдпул и Росомаха» уже собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов.