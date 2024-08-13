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Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам «Дэдпула и Росомахи»
Жизнь и общество

Сегодня, 20:15

1 мин.

Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам «Дэдпула и Росомахи»

Мария Задорожная
Автор
Хью Джекман и Райан Рейнольдс
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
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55-летний австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман в эфире ток-шоу Джимми Фэллона рассказал о диете во время подготовки к съемкам фильма «Дэдпул и Росомаха».


Артист признался, что в течение нескольких месяцев он не только интенсивно тренировался, но и соблюдал специальный рацион питания, чтобы обрести форму супергероя. По словам Росомахи, он употреблял по шесть тысяч калорий в день.

«И это не те калории, которые вам обязательно нужны. Например, половина пиццы — это шесть тысяч калорий. Но нет, это курица, и это тилапия и фасоль», — объяснил Хью.


Отметим, что после выхода в широкий прокат (26 июля) фильм «Дэдпул и Росомаха» уже собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов.

Дэдпул и&nbsp;Росомаха: что известно и&nbsp;дата выхода, сюжет и&nbsp;актеры, Райан Рейнольдс. «Дэдпул и Росомаха»: что известно о грядущем супергеройском блокбастере
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