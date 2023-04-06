Илон Маск объяснил, почему в логотипе «Твиттера» появилась собака

С недавнего времени в левом верхнем углу «Твиттера» вместо привычного логотипа с синей птичкой появилось изображение собаки породы сиба-ину — символ криптовалюты Dogecoin. Как оказалось, Илон Маск (владелец сети) сменил логотип с подачи одного из пользователей под ником Chairman, о чем и рассказал на своей странице, прикрепив скриншот переписки. «Как обещал», — сделал подпись Илон Маск. Об этом сообщили на сайте РБК.

Мем Doge с собакой сиба-ину по имени Кабосу стал популярен примерно в 2013 году. После того, как Илон Маск сменил логотип «Твиттера», цена криптовалюты Dogecoin (DOGE) выросла более, чем на 25% На момент публикации она составила $ 0,092. Исторического максимума цена на эту криптовалюту достигала в мае 2021 года и составляла $ 0,73. Произошло это после ее упоминания Илоном Маском на шоу Saturday Night Live. Приблизительно в то же время миллиардер написал в «Твиттере», что его компания SpaceX запустит к Луне спутник, полностью оплаченный Dogecoin. В январе прошлого года компания Tesla, принадлежащая также Илону Маску, стала принимать Dogecoin в качестве оплаты ряда товаров.

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