Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Илон Маск решил стать донором спермы: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 14:50

1 мин.

Илон Маск предлагает свой биоматериал женщинам, которые хотят детей

Мария Задорожная
Автор
Илон Маск
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск предлагает свою сперму женщинам, которые хотят детей. Желание делиться ДНК у мужчины возникло из-за сокращения населения планеты. Маск уверен, что наступает глобальный демографический кризис, поэтому важно поднимать рождаемость, пишет The New York Times.


«Сторонник экстракорпорального оплодотворения Илон Маск желает роста населения мира. Он даже предлагал свою собственную сперму друзьям и знакомым, включая бывшего независимого кандидата в вице-президенты Николь Шанахан. Об этом рассказали два знакомых с ситуацией источника. Шанахан отказалась», — сообщило издание.

Также миллиардер призвал своих подписчиков в социальных сетях рожать как можно больше детей. При этом у самого Маска 11 детей от трех разных матерей.

Новости холдинга
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу