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Инстасамка стала новой солисткой группы Ленинград
Жизнь и общество

Сегодня, 16:10

1 мин.

Инстасамка стала новой солисткой группы «Ленинград»

Мария Задорожная
Автор
Фото Известия
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Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) стала новой солисткой группы «Ленинград». Музыканты уже записали первый совместный трек, часть которого опубликуют сегодня, сообщается в официальном Telegram-канале «Ленинграда».

В публикации говорится, что Сергей Шнуров возвращается в группу спустя 6 лет перерыва и планирует выпустить новый альбом. Инстасамка и лидер «Ленинграда» уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре поклонников группы и творчества Зотеевой ждет новая порция хитов в исполнении артистов.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что группа «Ленинград» вдвое снизила ценник на корпоративы. Теперь 40-минутное выступление питерских рокеров на частных вечеринках стоит 18 млн рублей. С Инстасамкой в качестве солистки ценник может вернуться до прежних 32 млн.

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