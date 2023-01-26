Искусственный интеллект предположил, как бы выглядел Дмитрий Нагиев и другие лысые знаменитости с волосами

Лысина давно перестала быть недостатком. Грамотный подход к имиджу может превратить ее в преимущество и визитную карточку, сообщает KP.RU, проведя эксперимент с искусственным интеллектом и фотографиями лысых знаменитостей.

Дмитрию Нагиеву от нейросети взамен фирменной лысине достался полный набор — густая шевелюра, усы и борода.

Гоша Куценко, когда-то был обладателем длинных волос, но в пылу ссоры с бывшей супругой решился на необычный шаг — постригся налысо. После такого обновления, карьера артиста пошла в гору.

Гоша Куценко. kp.ru

Федору Бондарчуку искусственный интеллект примерил настоящую львиную гриву, которой бы позавидовал и Антонио Бандерас.

Федор Бондарчук. kp.ru

Иосиф Пригожин относительно своей лысины всегда высказывался положительно, сообщает KP.RU, мотивируя это тем, что не придется подкрашивать седину. Возможно, поэтому нейросеть примерила продюсеру образ жгучего брюнета.