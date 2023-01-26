Искусственный интеллект предположил, как бы выглядел Дмитрий Нагиев и другие лысые знаменитости с волосами

Сегодня, 20:35
Лысина давно перестала быть недостатком. Грамотный подход к имиджу может превратить ее в преимущество и визитную карточку, сообщает KP.RU, проведя эксперимент с искусственным интеллектом и фотографиями лысых знаменитостей.
Дмитрию Нагиеву от нейросети взамен фирменной лысине достался полный набор — густая шевелюра, усы и борода.
Гоша Куценко, когда-то был обладателем длинных волос, но в пылу ссоры с бывшей супругой решился на необычный шаг — постригся налысо. После такого обновления, карьера артиста пошла в гору.
Федору Бондарчуку искусственный интеллект примерил настоящую львиную гриву, которой бы позавидовал и Антонио Бандерас.
Иосиф Пригожин относительно своей лысины всегда высказывался положительно, сообщает KP.RU, мотивируя это тем, что не придется подкрашивать седину. Возможно, поэтому нейросеть примерила продюсеру образ жгучего брюнета.