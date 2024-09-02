Исследование: почти треть россиян покупает реплику спортивной одежды

Известная сеть фитнес-клубов провела опрос среди россиян, в котором приняли участие свыше 1000 человек в возрасте от 18 и до 55 лет со всей России. В ходе эксперимента выяснилось, что почти треть россиян покупает реплику спортивной одежды. Об этом пишет «Лента.ру».



Так 25% респондентов предпочитают неоригинальную обувь и одежду. При этом для них важно, чтобы название бренда было крупным и заметным. Однако большая часть (34%) опрошенных проверяют наличие плашки «оригинальный товар» в карточке товара на маркетплейсе.



17% участников опроса вовсе не покупают именитые бренды, из-за страха столкнуться с подделкой. Кроме того, часть опрошенных (24%) уверены, что от копий сегодня никто не застрахован.